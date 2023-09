Jan Jongbloed: WK-vedette tegen wil en dank werd in privéleven niet gespaard

Alles was apart aan Jan Jongbloed. Zijn carrière als eerste ’vliegende kiep’ van Nederland. Zijn records. Zijn persoonlijke tragedies. En zijn leefwijze, zo verpletterend eenvoudig dat het vanzelf bijzonder is voor een man van zijn statuur. Woensdagavond overleed de legendarische doelman van de gouden generatie op 82-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek.

Johan Cruijff zag in hem de ideale sluitpost die – met zijn tweebenigheid en inzicht – het spel kon versnellen. Ⓒ ANP / George Verberne