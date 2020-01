’Ik hoop dat Kuipers en Makkelie op EK 2020 fluiten’

Naast Björn Kuipers, die al op twee EK’s en twee WK’s actief was, is ook Danny Makkelie kandidaat om op de Europese eindronde te fluiten. De kans is aanwezig dat daarnaast ook nog een aantal Nederlandse scheidsrechters als videoarbiter naar het EK gaan.

„We kunnen er nog niet helemaal van uitgaan, maar we hopen dat we twee arbitrageteams kunnen afvaardigen”, zei Van Egmond donderdag in Zeist, waar hij met al zijn scheidsrechters de eerste seizoenshelft besprak. Voor Kuipers, die in maart zijn 47e verjaardag viert, zou het WK 2018 vanwege z’n leeftijd eigenlijk zijn laatste grote toernooi zijn. De Europese voetbalbond UEFA vroeg de Oldenzaler echter of hij nog een tijdje door wil gaan met fluiten. Kuipers ging akkoord, maar benadrukte wel dat hij jongere collega’s niet in de weg wil staan.

Voorheen ging altijd slechts één scheidsrechter per land naar een groot toernooi. De UEFA stapt daar voor het EK van af. Dat betekent dat naast Kuipers ook Makkelie, die eveneens in de elitegroep van de Europese bond zit, goede kans maakt om op het EK te fluiten. De 36-jarige Zuid-Hollander was op het WK 2018 actief als videoarbiter. Vorig jaar floot Makkelie zelf wedstrijden op het WK voor vrouwen.

In maart maakt de UEFA bekend welke arbiters voor het EK 2020 zijn geselecteerd. Ze krijgen allemaal twee vaste grensrechters en videoarbiters mee. Aangezien de KNVB bij de voorlopers op het gebied van videoarbitrage hoort, is de kans aanwezig dat Nederlandse scheidsrechter als VAR worden toegevoegd aan het team van buitenlandse collega’s.