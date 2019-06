Ajax heeft het zwaar met Denen

De 20-jarige Braziliaan Danilo Pereira da Silva tekende op Sportpark Vondersweijde in Oldenzaal voor de Amsterdamse goal.

Magallan

Bij de Denen deden Tom van Weert (ex-FC Den Bosch, ex-Excelsior en ex-FC Groningen), Kasper Kusk (ex-FC Twente) en Lucas Andersen (ex-Ajax en ex-Willem II) mee. Van Weert maakte de Deense goal en kreeg een uitgelezen kans op een tweede treffer. De Brabander schoot echter een strafschop, die was toegekend na een overtreding van Lisandro Magallan, wild over.

De eerste keuze van het Ajax zonder internationals maakte in de eerste helft een defensief kwetsbare indruk. Ajax-trainer Erik ten Hag bleef op en neer lopen tussen zijn tuinstoel en de zijlijn om aanwijzingen te schreeuwen. Met name centrumverdediger Magallan had zijn dag niet en maakte zowel aan de bal als defensief een matige indruk. Zijn landgenoot Lisandro Martinez speelde stukken beter. De Argentijnse linksback was een van de sterkere Ajacieden en viel op door zijn balvaardigheid en nauwkeurigheid in de passing.

Jeugdig elan

In de tweede helft trad Ajax aan met een uitsluitend uit jeugdige spelers bestaande ploeg. Doelman Kjell Scherpen, die is overgekomen van FC Emmen, maakte zijn officieuze Ajax-debuut. De jonkies van Ajax lieten snel de 1-1 aantekenen en kwamen minder in de problemen tegen de Denen, die pas later gingen doorwisselen, dan hun collega’s voor rust.

Na het gelijkspel tegen Aalborg keert Ajax huiswaarts. De komende week zal de seizoensvoorbereiding worden vervolgd in Amsterdam, waarna Ten Hag op 13 juli met zijn spelers naar Oostenrijk reist voor een tweede trainingskamp. In het Oostenrijkse Bramberg zal worden geoefend tegen het Turkse Istanbul Basaksehir en het Engelse Watford. Over een maand speelt Ajax het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, de aftrap van het nieuwe seizoen in Nederland.

Samenstelling

Ajax eerste helft: Varela; Veltman, Magallan, Pierie, Martinez; De Wit, Ekkelenkamp, Jensen; Cerny, Huntelaar, Labyad.

Ajax tweede helft: Scherpen; Dest, Schuurs, Botman, J. Timber, Q. Timber, De Wit (60. Ter Heide), Lang; Kühn, Traoré, Danilo.