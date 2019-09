Steven Gerrard hoopt op ontmoeting met Kuyt

Dirk Kuyt neemt afscheid, Steven Gerrard kijkt in Feyenoord-tricot toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

GLASGOW - Voormalig Liverpool-vedette Steven Gerrard kijkt uit naar de Europa League-ontmoeting van zijn club Glasgow Rangers met Feyenoord. Gerrard hoopt dat Kuyt meereist naar Schotland, omdat slechts weinigen weten hoe hecht hun vriendschap is. „Als hij meekomt is dat geweldig, anders zie ik hem bij de return in De Kuip”, zegt Gerrard.