Vladimir Poetin neemt het op voor dopingzondaar Kamila Valieva

Hij ontving dinsdag de Russische medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking voor een huldiging in het Kremlin.

Valieva, die dinsdag 16 jaar is geworden, werd in december betrapt op doping bij de Russische kampioenschappen. De positieve test kwam pas aan het licht op 8 februari, een dag nadat zij met de Russische ploeg Olympisch goud had veroverd in de landenwedstrijd.

De jonge kunstrijdster mocht ondanks alle ophef toch starten in de individuele wedstrijd, waarin zij de topfavoriete was voor het goud. Maar door alle commotie was zij zo van slag dat zij haar vrije kür verprutste en zelfs helemaal naast de medailles greep.