Lefevere: ’Dit is bijna miraculeus’

„Ik had in de ochtend het parcours verkend met Michael Morkov. Toen zag ik dat het behoorlijk heuvelachtig was en dat Alaphilippe hier niet de gele trui zou verspelen. Aan een ritzege dachten we niet. Op het moment dat ik Geraint Thomas op het vlakke de 58x11 zag draaien, dacht ik dat het dagsucces sowieso moeilijk ging worden. Maar Julian lijkt wel door een katapult dat laatste bergje opgeschoten te worden.”

Lefevere kan nog altijd niet geloven dat Alaphilippe een mogelijke kandidaat voor de Tour-zege is. „Wij zullen als ploeg zeker de verantwoordelijkheid nemen om de gele trui te verdedigen. Maar als het straks echt een gevecht wordt, dan is ons team bergop gewoon te zwak. Als we tot onze mosseldag, de tweede rustdag, het geel in het team houden, ben ik heel tevreden.”

Wel een groot voordeel is dat Lefevere naast Alaphilippe nog Enric Mas op de vierde plaats in het klassement heeft. De Spanjaard sloot vorig jaar als tweede de Vuelta achter Simon Yates af.

