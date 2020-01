Brengen ex-Ajacieden het ’zekere’ kampioenschap van Ajax in gevaar?

Oud-Ajacied Urby Emanuelson (rechts) in het shirt van FC Utrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte

Brengen ex-werknemers het ’zekere’ kampioenschap van Ajax in gevaar? Na de zeperd bij FC Groningen (2-1) is het slechte nieuws voor Erik ten Hag dat Ajax in de laatste veertien speelronden nóg 26 ex-Ajacieden tegenkomt.