Jürgen Klopp mag Duitsland niet in voor begrafenis moeder, maar vliegt straks wel naar Boedapest

De Duitse regering is zeer strict als het gaat om vluchten vanuit Britse steden sinds de hevige uitbraak van het coronavirus aldaar. Waarschijnlijk is er wel een optie voor de trainer om de vlucht te maken, maar zou hij na aankomst zolang in quarantaine moeten, dat de plechtigheid dan al verstreken is voordat hij naar buiten mag. Dus mist Klopp de uitvaart van zijn eigen moeder Elisabeth, die dinsdag op 81-jarige leeftijd overleed.

„Ze betekende alles voor mij”, zo reageerde Klopp. „Ze was een typische moeder in de beste zin van het woord. Zo snel als de omstandigheden het toestaan, zullen we een bijpassende en prachtige herdenking houden.”

Ondanks dat Klopp momenteel Duitsland niet in mag, trekt hij komende week wel naar het vaste land van Europa. In Boedapest zal hij het met Liverpool opnemen tegen RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League. Die wedstrijd werd verplaatst naar de Hongaarse hoofdstad, omdat de selectie van ’The Reds’ niet welkom is in Duitsland.