Nederlander begint op P15, vóór Leclerc Verstappen de snelste bij kwalificatie GP België, maar Sainz start vanaf pole

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in actie. Ⓒ ANP/HH

FRANCORCHAMPS - Max Verstappen start zondag bij de Grand van België normaal gesproken vanaf de vijftiende startplek, als alle straffen zijn verwerkt in de volgorde van de start grid. De Nederlander reed zich bij de kwalificatie naar de snelste tijd, maar door een motor- en versnellingsbakwissel had hij eerder al een gridstraf gekregen. Omdat er nog vier coureurs zijn die deze straf hebben gekregen - onder wie Charles Leclerc - was het de vraag wie het rapst zou zijn voor P15. De Nederlander was een stuk sneller dan de rest van het veld, maar Carlos Sainz (Ferrari) start zondag vanaf pole position.