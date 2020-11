Goed nieuws voor geschrokken Heracles-speler Robin Pröpper: ’Geen schade aan knie’

„Ik ben ontzettend blij met de uitslag”, zegt Pröpper op de clubwebsite. „Al met al heb ik dus mezelf en een hoop mensen, gelukkig, voor niets laten schrikken.”

In de tweede helft schreeuwde Pröpper het uit na een duel met Ajax-spits Lassina Traoré. „Ik had direct het gevoel dat er iets mis was”, aldus Pröpper. In 2018 scheurde hij al een kruisband van zijn linkerknie. „Ik kreeg een kleine flashback naar wat er wellicht mis kon zijn: het opnieuw moeten revalideren, het teamgevoel missen en het voetbal. Die periode wil ik niet herbeleven.”

Kort na de wedstrijd was de grootste angst echter alweer verdwenen bij de 27-jarige verdediger. De uitslag van de MRI-scan heeft zijn zorgen definitief weggenomen. „Ik ben er zonder kleerscheuren af gekomen. Dat had ik niet verwacht als je de beelden nogmaals ziet. Het is mooi dat mijn lichaam dusdanig sterk blijkt te zijn dat het de rare draai van mijn knie heeft opgevangen.”