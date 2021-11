Max Verstappen verwacht geen straf: ’Volgende keer doe ik hetzelfde’

Mercedes heeft een verzoek tot herziening ingediend na het duel tussen Verstappen en Lewis Hamilton in São Paulo. Beiden kwamen buiten de baan terecht en vervolgden hun weg, waarna Hamilton alsnog de race won. Mercedes vond na het zien van de later vrijgekomen beelden vanuit onder meer de auto van Verstappen dat hij een straf verdiende.

„Ik had het zelf niet nodig om de situatie terug te kijken, want ik bestuurde de auto. Ik weet wat er is gebeurd”, glimlacht Verstappen in Doha. „Ik vond het een geweldig gevecht en heb er lol aan beleefd. En uiteindelijk wonnen zij de race alsnog, want ze waren ook gewoon sneller dan wij.”

De zogeheten hoorzitting – waarin de stewards bepalen of het onderzoek wordt heropend – heeft donderdagmiddag plaats. Verstappen zegt dat hem weinig kwalijk te nemen valt. Op de beelden is ook duidelijk te zien dat hij niet naar rechts, en dus richting Hamilton, stuurt.

„Ik zou de volgende keer hetzelfde doen. Als coureur weten wij precies wat er wel en niet kan. We proberen de auto onder controle te houden. We remden allebei laat de bocht in en de banden waren warm, daar moet je rekening mee houden. Ik verwacht niet dat ik word gestraft, maar het ligt niet in mijn handen. Volgens mij was dit een voorbeeld van hard en fair racen, tussen twee coureurs die om de titel vechten. Het zou voor Lewis sowieso niet makkelijk zijn om mij in te halen. Dat zou ook niet zo moeten zijn, als je aan het strijden bent voor de titel. Zo ben ik nu eenmaal.”

