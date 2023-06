Svitolina zegt af voor Rosmalen, wildcard Pattinama-Kerkhove

Pattinama-Kerkhove is de nummer 210 van de wereldranglijst. De 31-jarige tennisster speelde in 2014 voor het laatst in het hoofdschema van het WTA-toernooi in Rosmalen. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de kwalificaties.

Bekijk ook: Sprookje Svitolina en Sluiter op Roland Garros ten einde