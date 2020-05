Duitse voetbalbaas pleit voor salarisplafond

Eén belangrijke medestander zegt hij al te hebben. Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München ondersteunt de voorstellen volgens Keller, die met de topman van de Duitse kampioen dinsdag een telefonisch onderhoud had.

„We moeten de toekomst van het voetbal waarborgen”, betoogt Keller. „Belangrijk daarbij is dat we het profvoetbal weer dichter bij de mensen brengen. Hoge provisies voor spelersmanagers en immense transfersommen zorgen voor steeds meer ergernis in de samenleving. Daarmee vervreemden we het publiek van onze geliefde sport.”

"Daarmee kunnen we onder meer voorkomen dat clubs veel te veel spelers op hun loonlijst zetten"

Volgens Keller deelt Rummenigge zijn mening. „Daar ben ik heel blij om, want hij heeft veel voor het voetbal gedaan en staat ook internationaal in hoog aanzien. Dat biedt ons een grote, zeer grote kans om in deze kwestie vooruitgang te boeken.”

Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalunie UEFA kaartte een mogelijk budgetplafond voor spelerssalarissen op de begroting van de clubs al in 2017 diverse keren aan. Volgens de Sloveense preses zou het om een „historisch” besluit gaan. „Daarmee kunnen we onder meer voorkomen dat clubs veel te veel spelers op hun loonlijst zetten. Spelers die ze niet nodig hebben en die uiteindelijk nergens meer voetballen.”

Op de eerste plannen van Ceferin is echter nooit een serieus vervolg gekomen. „Met een begrenzing van de budgetten voor de spelerssalarissen moeten de clubs rationeler met hun financiële middelen omgaan. Voordat het zo ver is, wacht ons echter nog een zware strijd, denk ik”, sprak hij destijds al met een vooruitziende blik.