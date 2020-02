Zorgen ADO Den Haag groter na nederlaag bij Sparta

De Rotterdammers zijn nu in zes opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie ongeslagen. Sparta verstevigde de positie in de middenmoot, ADO bleef zeventiende.

Patrick Joosten knalde in de vermakelijke inhaalwedstrijd namens Sparta al snel op de lat. Ploeggenoot Dante Rigo schoot op zijn beurt in de 27e minuut eveneens op de lat. Toen was de stand al 1-1. Shaquille Pinas bracht ADO van dichtbij verrassend op voorsprong, maar Adil Auassar maakte snel weer gelijk.

Joosten en Bart Vriends profiteerden daarna van de defensieve kwetsbaarheid bij ADO. Vriends mocht kort voor zijn treffer nog blij zijn met slechts geel na een 'handgebaar' richting John Goossens.

Na de rust ging ADO gehaast op jacht naar een punt. Meer dan een treffer van Crysencio Summerville, na een fout bij doelman Ariel Harush, leverde het offensief niet op. In de extra tijd besliste Abdou Harroui het duel met een doeltreffende counter: 4-2.