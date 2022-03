En toen werden tienduizenden voetbalfans even muisstil Oekraïens voetbalicoon Shevchenko zorgt voor kippenvel in San Siro

Het meest indrukwekkende moment dinsdagavond rond het bekerduel tussen AC Milan en Inter was de videoboodschap van Andrej Shevchenko. Het Oekraïense voetbalicoon verscheen voor de wedstrijd op het grote scherm in San Siro en sprak zich uit tegen de oorlog in zijn land.