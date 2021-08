Nicholas Heiner komt na tweede plek in spannende medalrace nét tekort voor brons

Heiner sloot zijn optreden in de Finn-klasse, waarin de krachtpatsers van de zeilsport uitkomen, af met een knappe tweede plaats. Hoewel hij in de slotfase nog even op brons leek af te steven, leverde het hem slechts één plekje winst op, waardoor hij in het eindklassement als vierde eindigde.

De Brit Giles Scott veroverde het laatste Finn-goud ooit. De klasse houdt na de Spelen in Tokio op te bestaan en wordt vervangen door kitesurfen. Het zilver ging naar de Hongaar Zsombor Berecz. De Spanjaard Joan Cardona Méndez ging aan de haal met het brons.

Heiner, die zich nu gaat richten op The Ocean Race, liep eigenlijk al sinds de eerste dag achter de feiten aan. Hij liet in de openingsrace een elfde plaats noteren en kwam die klap in het vervolg nooit meer te boven. Dinsdag begon hij als vijfde aan de afsluitende medalrace.

Vader

Heiner hoopte tijdens zijn olympisch debuut in de voetsporen van zijn vader te treden. Roy Heiner nam namens Nederland vier keer deel aan de Spelen en veroverde in 1996 een bronzen medaille in de Finn-klasse.

De jongste Heiner was eerder succesvol in de Laser Radial-klasse. In 2014 kroonde hij zich tot wereldkampioen, al liep hij uiteindelijk wel de Spelen in Rio mis.

