Adriana Jelinkova knokt zich ondanks financiële rompslomp naar ski-top

Adriana Jelinkova: „Ik hoop dat NOC*NSF ook inziet dat ik potentie heb.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Als tiener behoorde skiester Adriana Jelinkova tot de absolute wereldtop. Na haar overstap naar de senioren kende ze een aantal moeilijke jaren, maar de 25-jarige Nederlandse is een vechtster. Komend weekeinde staat ze aan de start van de wereldbeker in het Franse Val-d’Isère, nadat ze twee weken geleden geschiedenis schreef met een tiende plek op de parallel-reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech.