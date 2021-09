Ook Novak Djokovic meldt zich af voor Indian Wells

Premium Tennis

’Lucky’ Oranje gaat in 2022 voor lucratieve Davis Cup Finals

In het verleden was het vaak een heel weekeinde zwoegen voor de Davis Cup-ploeg om dan op zondag vaak tot de conclusie te komen dat het net aan geluk of kwaliteit ontbrak. Afgelopen weekeinde was alles anders. In Uruguay was de ploeg van captain Paul Haarhuis in een vloek en een zucht klaar met het ...