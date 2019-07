Nederlands toptalent weg bij Barça

De 16-jarige Nederlander hoefde niet te vertrekken bij Barcelona, maar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola kwam er niet uit met de club. Volgens Spaanse media vertrekt Simons naar Paris Saint-German. De geboren Amsterdammer is de zoon van Regillio, een oud-prof van onder meer Fortuna Sittard en Willem II.

Op sociale media neemt Simons met een brief afscheid van Barcelona. „Afscheid nemen is één van de zwaarste dingen in het leven. Ik neem nu afscheid van mijn thuis, mijn familie en mijn leven voor zolang ik me kan herinneren. Het was een droom die uitkwam toen ik negen jaar geleden voor het eerst het shirt van Barcelona mocht dragen.”