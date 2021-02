Koploper Ajax eenvoudig langs Sparta

Ten Hag besloot (noodgedwongen) wat te schuiven met zijn opstelling, met het oog op de return tegen Lille. Zo speelden ’Nous’ Mazraoui en Nicolas Tagliafico niet door blessures. Zij zijn dan ook onzeker voor de confrontatie met de Fransen. Mohammed Kudus keerde terug na lang blessureleed terug in de basis.

De eerste mogelijkheid was eigenlijk voor Sparta na 11 minuten, maar Bryan Smeets kreeg zijn voet in kansrijke positie niet goed tegen de bal. De eerste kans voor Ajax leverde direct een treffer op, enkele minuten later. Een diepe bal van Lisandro Martinez werd op waarde geschat door Dusan Tadic, die vervolgens Sébastien Haller in staat stelde om simpel de trekker over te halen: 1-0.

Franse goaltjesdief

Tien minuten later lag de bal weer in het netje. Uit nota bene een corner van Sparta counterde Ajax via een lange bal van Daley Blind naar de diepgaande Antony. De Braziliaan vond Tadic: 2-0. Althans, dat leek zo, want Antony bleek buitenspel te hebben gestaan. Het bleef 1-0. Toch kwamen de Rotterdammers er enkele keren gevaarlijk uit, maar bij de eindpass ontbrak vaak de finesse.

En dus viel de 2-0 alsnog aan de andere kant. Blind legde de bal op het hoofd van Edson Alvarez, die vervolgens weer terugkopte op Haller. De Franse goaltjesdief verdubbelde met zijn kop alsnog de voorsprong tegen de Spartanen, zo vlak voor rust.

Sébastien Haller tekent voor de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Fraser grijpt in

Perr Schuurs maakte het nog erger voor de ploeg van trainer Henk Fraser. Hij zette zich, na opzij leggen van Tadic, achter een vrije trap. Zijn niet al te harde inzet verdween wel in de hoek bij keeper Maduka Okoye: 3-0.

Fraser greep in de rust in en wisselde vier spelers. Veel hielp het in eerste instantie niet, want enkele minuten na rust tekende Kudus na een aanval via Neres en Tadic voor de 4-0 aan. Een afstraffing dreigde, maar in de tegenaanval scoorde na sterk doorzetten invaller Danzell Gravenberch - de broer van Ryan - namens Sparta de eretreffer: 4-1.

Na deze goal kreeg Ajax - dat invaller Oussama Idrissi zag debuteren voor de Amsterdammers in de Eredivisie - de nodige kansen om de score uit te breiden. Door het wat slordige spel kregen ook de Spartanen wat mogelijkheden om de score nog wat dragelijk te maken en dat gebeurde ook nog. Het was wederom Gravenberch die het eindstation was van een Sparta-counter: 4-2. Het betekende meteen ook de einduitslag.

