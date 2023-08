AZ moet beter tegen dwergclub uit Andorra: ’Dat heeft iedereen kunnen zien’

In de Pyreneeën hebben er vorige week in het heenduel (0-1 winst) vast wat externe factoren een rol gespeeld. Maar zelfs dat wilde Dani de Wit, ernaar gevraagd tijdens de persconferentie van woensdag, niet horen. „Het veld was prima. Tuurlijk speel je op hoogte, tuurlijk is het warm, maar het moet geen excuus zijn.” Om er later aan toe te voegen: „Iedereen heeft kunnen zien dat het vorige week niet goed genoeg was.”

Iedereen in Alkmaar is ervan doordrongen dat het beter moet. Ook trainer Pascal Jansen. „Het was in ieder geval een wedstrijd waar ik niet van genoten hebben. Niet zo leuk om naar te kijken ook. We waren niet onszelf. Als je ons een klein beetje kent, dan is het best vreemd dat je zo’n wedstrijd te zien krijgt.”

Prima voetbal

Van onderschatting was volgens de oefenmeester geen sprake. Sterker nog, wat Santa Coloma liet zien, viel hem nog best mee. De ploeg uit Andorra is een verrassende verschijning in de derde voorronde van de Conference League. Coloma was na verlengingen Pen-y-Bont uit Wales en Sutjeska uit Montenegro te slim af.

„We hebben ze vorige week natuurlijk ook getroffen. Volgens mij hebben ze laten zien dat ze prima kunnen voetballen op hun niveau. Wij waren niet goed, dus dan krijg je een wedstrijd zoals je die donderdag hebt gezien.”

Schoon schip

Na de 5-1 zege op Go Ahead Eagles is er alle vertrouwen dat AZ donderdag schoon schip maakt. Is het niet in de score – een doelpuntloos gelijkspel zou al genoeg zijn – dan wel in het spel. De Wit: „Het vertrouwen is er al de hele voorbereiding, aangezien we heel veel goede tegenstanders hebben verslagen. Je wilt steeds beter en beter. We hebben daarin een klein stapje kunnen zetten dit weekend.”

AZ borduurt al voort op de volgende horde, de play-offs om een groepsfase-ticket in de Conference League. Arouca uit Portugal of SK Brann uit Noorwegen kan dan de tegenstander worden. Maarten Martens, vorig jaar nog coach van Jong AZ maar nu betrokken bij het eerste elftal, bezocht de heenwedstrijd tussen die twee ploegen en is ook bij de return aanwezig.