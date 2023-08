PSV-trainer Peter Bosz over Sturm Graz: ’Ploeg die totaal anders speelt dan Feyenoord’

PSV tankte afgelopen vrijdag vertrouwen door in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met overtuigend spel te winnen van landskampioen Feyenoord. Tegen Sturm Graz staat PSV heel wat anders te wachten, weet Bosz. „Het is een ploeg, die totaal anders speelt dan we afgelopen vrijdag tegen Feyenoord hebben gehad. We moeten vooral ons eigen spel spelen, maar wel rekening houden met de kracht van Sturm Graz. Ze zijn goed in spelhervattingen. Ze hebben veel gescoord uit corners, daar zijn ze heel goed in. Dus die moeten we maar weinig weggeven.”

Bosz denkt niet dat zijn ploeg te veel met het hoofd in de wolken zal lopen na de goede wedstrijd tegen Feyenoord. „Misschien dat er bij de buitenwacht euforie was en dat die erg verrast was dat we zo konden voetballen. Maar ik denk niet dat er bij ons sprake is van euforie, omdat wij beseffen dat dit een heel andere wedstrijd wordt en een heel belangrijke wedstrijd.”

Als PSV erin slaagt om voorbij Sturm Graz te komen, wacht in de play-off een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen het Schotse Rangers FC en Servette Genève. Vooruitkijken naar een mogelijke nieuwe confrontatie met Rangers FC, dat PSV vorig seizoen de doorgang richting de groepsfase van de Champions League versperde, wilde PSV-verdediger André Ramalho nog niet. „Het is een mogelijke tegenstander, maar eerst moeten wij door zien te komen en dan moeten zij ook hun wedstrijd nog zien te winnen. Daar ben ik nog helemaal niet mee bezig”, aldus de Braziliaanse verdediger, die vorig seizoen aan de basis stond van de uitschakeling door een beslissende fout in de return tegen Rangers in Eindhoven.

PSV speelde twee jaar geleden tegen Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League. Het werd toen 2-0 in Eindhoven, terwijl ook de uitwedstrijd in winst werd omgezet door PSV (1-4). Vorig seizoen speelde Feyenoord in de groepsfase van de Europa League tegen Sturm Graz. De Rotterdammers verloren in Oostenrijk met 1-0, maar wonnen thuis met 6-0. Die uitslagen zeggen Bosz niet veel en daarom heeft hij die wedstrijden niet teruggekeken. „Dat heeft geen zin. Het gaat erom hoe die ploeg er nu voor staat. Daar hebben we wel zorgvuldig naar gekeken. Ze hebben een trainer, die er al lang zit. Daar is veel hetzelfde gebleven en is veel stabiliteit in de ploeg. Vorig jaar zijn ze tweede geworden achter Red Bull Salzburg, dat daar de club is. Ook dit seizoen zijn ze goed begonnen. Ze hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen en ook in de voorbereiding goede resultaten geboekt met onder andere een zege op Galatasaray. Dat is een heel degelijke, stabiele ploeg, die niet gemakkelijk te verslaan is.”