Lamlendig Ajax wint niet van Go Ahead Eagles

Door de interlandperiode kreeg Ajax later dan de spelers wilden de kans om de nare smaak van de nederlagen tegen Liverpool (2-1) en AZ (2-1) weg te spoelen. In de wetenschap dat PSV bij Cambuur had verloren, waren alle ingrediënten aanwezig om het publiek in de Johan Cruijff ArenA een galavoorstelling voor te schotelen en aan het vertrouwen te werken voor Napoli-thuis, in het zelfde onderkomen.

Dat Schreuder met het oog op die kraker zijn elftal op vier plaatsen wijzigde, viel te billijken. Mohammed Kudus, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Edson Alvarez werden na hun interlandverplichtingen gespaard. De uitleg van de Ajax-trainer was dat Bergwijn en Kudus vorig seizoen weinig in actie kwamen en hij dus moet waken voor overbelasting van het tweetal. Berghuis keerde met een rugblessure terug van Oranje, is inmiddels weer fit, maar Schreuder wenste met hem geen enkel risico te nemen. Een prettige bijkomstigheid van het rouleren was, dat hij Lucas Ocampos en Florian Grillitsch eens vanaf het begin de kans kon geven en Brian Brobbey en Davy Klaassen tevreden kon houden.

Keerzijde

De keerzijde van het elftal door elkaar husselen, was echter wel dat Schreuder daarmee onbewust het signaal afgaf over het competitietreffen met de Deventenaren heen te kijken naar dinsdag. Bovendien hield hij met Kudus, Bergwijn, Berghuis en Alvarez vier spelers aan de kant die de eerste zeven competitiewedstrijden goed waren voor twaalf treffers en drie assists. En vanzelfsprekend ontbraken de automatismen.

Davy Klaassen heeft de score geopend. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Dat was het eerste bedrijf te merken. Go Ahead Eagles, dat vorig seizoen stand hield in Amsterdam (0-0) en won in Deventer (2-1), mocht lang dromen van weer een resultaat. Grillitsch liet bij vlagen zien aardig te kunnen voetballen, maar Ocampos bevestigde vooralsnog het gelijk van de raad van commissarissen, die een stokje stak voor het kopen van de peperdure Argentijn zonder restwaarde. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar mochten hem alleen huren. Tegen Go Ahead Eagles bleek dat op dit moment financieel een uitstekende beslissing.

Klaassen

Ajax had uiteraard een groot veldoverwicht en kreeg via Brobbey, Devyne Rensch en Dusan Tadic zijn kansjes. Maar de 1-0 viel op slag van rust onverwachts. Althans, is een openingstreffer nog onverwachts te noemen als ’Mister 1-0’ Davy Klaassen op het veld staat? Tadic bezorgde de bal bij de middenvelder, die vakkundig scoorde (1-0). Klaassen heeft inmiddels een formidabele statistiek. Van de 67 treffers die hij in dienst van Ajax aantekende, was maar liefst 36 procent (24 keer) de openingstreffer.

De gelijkmaker

In het tweede bedrijf was het wachten op meer treffers, maar die bleven lang uit. Ocampos was met een schotje naast nog het dichtst bij de 2-0. Na ruim een uur bracht Schreuder toch Alvarez en Bergwijn, die Grillitsch en Ocampos aflosten. Het elftal van Schreuder leek de 1-0 over de streep te trekken, maar Willumsson profiteerde van zwak verdedigen (1-1). Met Berghuis, Lorenzo Lucca en Kudus werd alsnog gepoogd averij te voorkomen. De 2-1 viel echter niet meer.