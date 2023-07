Sergio Pérez laat Max Verstappen er nóg beter uitzien

‘Zondag als we in ritme zitten één voor één naar voren toe’

FRANCORCHAMPS - In de paddock worden er al weddenschappen afgesloten in welke ronde Max Verstappen zondag tijdens de Grand Prix van België aan de leiding zal liggen. Ook tijdens de sprintrace had de WK-leider geen moment twijfel over een mindere afloop dan de overwinning. Het contrast met teamgenoot Sergio Pérez wordt groter en groter.