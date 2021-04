Complimenten voor Frenkie de Jong en Lionel Messi: ’Hij is als enige écht super’

Premium Voetbal

Ajax-trainer Erik ten Hag: 'Dan haal je de problemen in huis'

De spreekstalmeester doet er bij het aanstaande kampioenschap van Ajax goed aan Daley Blind even extra in het zonnetje te zetten. Hoe langer de routinier geblesseerd is, des te beter wordt hij, want in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) werd duidelijk hoezeer de routinier wordt gemist. Door h...