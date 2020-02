Nederlander haalt keihard uit naar schaatsicoon Claudia Pechstein

Claudia Pechstein. Ⓒ Hollandse hoogte

HAMBURG - Het is nog steeds oorlog tussen topschaatsster Claudia Pechstein (48) en de Duitse bond. Nederlander Erik Bouwman zit er middenin. De 47-jarige Groninger is bondscoach van de Duitse nationale schaatsploeg. Een dag voor de WK Allround & Sprint in Hamar komt hij met een tegenaanval. „We hebben hier een slangenkuil met mensen die bij een heel negatieve stroming horen.”