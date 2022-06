Sport Kort: Ook Bautista Agut haakt op Wimbledon af vanwege corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ook Bautista Agut haakt op Wimbledon af vanwege corona

12.56 uur: De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut heeft zich vanwege een positieve coronatest moeten terugtrekken van Wimbledon. De 34-jarige Spanjaard, als zeventiende geplaatst, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Colombiaan Daniel Elahi Galán. Bautista Agut is na de Italiaan Matteo Berrettini en de Kroaat Marin Cilic al de derde geplaatste speler die vanwege corona het grandslamtoernooi moet verlaten.

„Gelukkig zijn de symptomen niet ernstig, maar ik denk dat dit de beste beslissing is”, zei Bautista Agut, die in de aanloop naar Wimbledon de finale haalde van het grastoernooi op Mallorca. De nummer 19 van de wereld won begin dit jaar het ATP-toernooi van Doha. „Ik hoop snel terug te zijn.” Galán kreeg een vrije doortocht naar de derde ronde.

Berrettini stond vorig jaar in de finale van Wimbledon, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De Italiaanse nummer 11 van de wereld moest zich dinsdag afmelden bij de organisatie nadat hij positief had getest. Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, was een dag eerder al weggevallen uit het speelschema.

Atlete Samuel toch niet in actie op estafette bij WK atletiek

11.34 uur: Atlete Jamile Samuel komt volgende maand toch niet in actie bij de WK in het Amerikaanse Eugene. Samuel werd eerder deze week door de Atletiekunie nog geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. De bond heeft dat echter teruggedraaid, meldt de 30-jarige spintster op Instagram. De Atletiekunie was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

„Helaas kreeg ik vandaag een telefoontje dat ik niet naar Eugene zal gaan. De Nederlandse bond heeft besloten dat ik niet fit genoeg ben voor het team”, schreef Samuel woensdagavond. „Ik heb één estafetterace afgezegd omdat ik me zorgen maakte over mijn fitheid gezien mijn blessuregeschiedenis. Het is vaak riskant om veel te racen in de laatste weken voor een groot kampioenschap. De beslissing heb ik zorgvuldig genomen, met het idee dat ik in de best denkbare vorm zal zijn voor mijn team. Ik nam de beslissing voor mijn team, omdat ik geen blessure wilde riskeren. De Nederlandse coaches waren het hier niet mee eens en hebben me uit het team voor Eugene geschopt”, aldus Samuel.

De Nederlandse atlete is teleurgesteld over die beslissing. „Het voelt verkeerd om deze kampioenschappen om de verkeerde redenen van me te laten afpakken.” Samuel meldt verder dat ze zich nu concentreert op de Europese kampioenschappen in augustus in München. Ook gaat ze individueel wedstrijden lopen.

Honkballer Balentien keert in Haarlem na 5 jaar terug in Oranje

10.52 uur: Honkballer Wladimir Balentien keert na vijf jaar terug in de Nederlandse selectie. De bijna 38-jarige Antilliaan behoort tot de groep voor de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem, van 8 tot en met 15 juli in het Pim Mulier-stadion. Balentien kwam in 2017 voor het laatst in actie voor het zogeheten Koninkrijksteam tijdens de World Baseball Classic (WBC).

De ploeg van de toenmalige bondscoach Hensley Meulens bereikte op de prestigieuze WBC, het officieuze WK, de halve finales. Balentien was toen de uitblinker bij Oranje. De buitenvelder uit Willemstad komt volgende maand voor het eerst in actie op Nederlandse bodem.

„Wladimir is een van de meest succesvolle slagmensen die ooit voor het Koninkrijksteam uitgekomen is. Het is een enorme eer om hem toe te voegen aan deze selectie”, zegt Rick van den Hurk, de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse bond.

De selectie van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen telt vier debutanten: Dennis Burgersdijk, Ryan Huntington, Chris Stuart en Kevin Josephina. De bondscoach heeft de finale halen als doel gesteld. De Haarlemse honkbalweek wordt voor het eerst sinds 2018 weer gehouden. Bij de vorige editie, gewonnen door Japan, eindigde Oranje als derde. De ploeg van ’t Hoen opent het toernooi tegen Italië en speelt daarna tegen Cuba, Curaçao, de Verenigde Staten en Japan.

Badmintonkoppel Tabeling/Piek naar kwartfinales Maleisisch Open

10.07 uur: De Nederlandse badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben op het Maleisisch Open de kwartfinales bereikt in het gemengd dubbelspel. Op het sterk bezette toernooi waren ze in de tweede ronde te sterk voor het Franse koppel William Villeger/Anne Tran. Het werd 21-14 21-12 voor Tabeling en Piek.

In de kwartfinales nemen ze het op tegen het Deense koppel Mathias Christiansen/Alexandra Bøje. Het Maleisisch Open heeft de status World Tour Super 750.

Op het nog hoger aangeschreven Indonesisch Open waren Tabeling en Piek twee weken geleden nog in de eerste ronde gestrand.

Clubloze Bazoer en Troupée trainen mee bij oude club FC Utrecht

09.59 uur: Riechedly Bazoer en Giovanni Troupée trainen voorlopig mee bij Jong FC Utrecht. De twee voetballers hebben momenteel geen club en krijgen bij hun oude club de mogelijkheid hun conditie op peil te houden. Dat geldt ook voor de 19-jarige Fransman Zineddine Bourebaba, wiens contract begin dit jaar nog werd ontbonden. De middenvelder keerde toen vanwege privéomstandigheden terug naar zijn familie in Frankrijk.

Bazoer (25) kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Vitesse. De geboren Utrechter, die doorbrak bij Ajax, speelde in 2019 een half jaar voor FC Utrecht. Bazoer hoopt op een transfer en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de Duitse club Borussia Mönchengladbach, maar voorlopig traint hij mee bij Jong FC Utrecht.

Verdediger Troupée (24) speelde afgelopen seizoen voor FC Twente. Hij stond daarvoor jaren onder contract bij FC Utrecht, dat hem tussendoor uitleende aan ADO Den Haag en Twente.

Nederlands kampioenen Visser en Hagenaar in selectie EK turnen

09.30 uur: Naomi Visser en Jordi Hagenaar voeren in augustus de Nederlandse selectie aan bij de EK turnen in de Duitse stad München. Visser en Hagenaar werden afgelopen weekend in Ahoy Nederlands kampioen op de meerkamp.

De ervaren krachten Tisha Volleman, Vera van Pol en Sanna Veerman vullen het vrouwenteam aan. Shadé van Oorschot, die bij de NK verrassend derde werd in de meerkamp, debuteert deze zomer bij de Europese titelstrijd.

Bij de mannen bestaat het team naast Hagenaar uit Jermain Grünberg, Martijn de Veer, Loran de Munck, Rick Jacobs en Yazz Ramsahai. Voor Grünberg, De Veer en Ramsahai wordt het hun eerste EK. Van de zes aangewezen turners mogen er vijf in actie komen in München. Later wordt bekendgemaakt wie de reserve is.

Tijdens de EK wordt dit jaar geturnd in teamverband. Ook staan individuele finales op het programma.

De Europese kampioenschappen turnen vinden in augustus plaats. Tussen 11 en 14 augustus is het toernooi voor de vrouwen en tussen 18 en 21 augustus is de EK voor de mannen.

Britse voetbalfans krijgen ook stadionverbod bij online wangedrag

08.30 uur: Britse voetbalfans kunnen voortaan ook een stadionverbod krijgen als ze zich online misdragen. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat profvoetballers via sociale media haatberichten of zelfs discriminerende en racistische opmerkingen krijgen. Justitie belooft dit strenger te gaan aanpakken in Engeland en Wales.

Supporters die „opzettelijk haatdragend gedrag” vertonen, kunnen vanaf nu zwaarder gestraft worden door de rechtbank. Iemand die wordt veroordeeld voor onlinewangedrag, kan daar bovenop een stadionverbod krijgen.

„Als openbaar aanklager spelen we een cruciale rol in het aanpakken van deze misdaden”, staat in een mededeling van de zogeheten Crown Prosecution Service. „We moeten zorgen dat onze nationale sport veilig en inclusief blijft. In het voetbal is geen plaats voor haat. Haatmisdrijven kunnen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.”

De Engelse voetballers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka kregen vorig jaar tal van racistische berichten via sociale media na de verloren EK-finale tegen Italië. De drie zwarte voetballers hadden in de strafschoppenserie gemist vanaf 11 meter. De Britse premier Boris Johnson kondigde toen direct al aan stadionverboden te willen opleggen bij onlineracisme. Dat is nu formeel vastgelegd.

Volleybalsters verrassen ongeslagen Japan in Nations League

07.28 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben Japan de eerste nederlaag in de Nations League toegebracht. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg de Aziatische vrouwen bij de start van de derde speelweek, in de Canadese stad Calgary, in vijf sets: 23-25 25-20 24-26 25-21 15-10. Japan was als enige land nog ongeslagen in de Nations League.

De Japanse volleybalsters hadden hun eerste acht wedstrijden in de landencompetitie gewonnen, terwijl Oranje pas één zege had geboekt. De ploeg van Selinger won bijna twee weken geleden de slotwedstrijd in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia met 3-0 van Zuid-Korea. Tegen Japan volgde de tweede zege op rij, een verrassende bovendien.

Aanvoerster Anne Buijs nam 22 punten voor haar rekening, Fleur Savelkoel kwam tot 20 punten. Celeste Plak, Juliët Lohuis en Eline Timmerman maakten ieder 16 punten. Bij Japan moest het vooral komen van Sarina Koga, die tot 31 punten kwam.

Met de tweede overwinning op rij klom Oranje naar de veertiende plaats in de competitie met zestien landen. De Nederlandse volleybalsters spelen donderdag tegen Turkije en treffen de komende dagen in Calgary ook België en Canada. Een plek in de top 8 en daarmee plaatsing voor de kwartfinales van de Nations League is al vrijwel onmogelijk voor Oranje.