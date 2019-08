’Vertrek Van de Beek een aderlating voor Ajax’

„Hij heeft afgelopen seizoen natuurlijk een mega-ontwikkeling doorgemaakt”, zei de coach vrijdagmiddag op de persconferentie. „En we willen hem niet graag verliezen. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om hem bij Ajax te houden, maar als clubs van dit kaliber zich gaan melden, wordt dat natuurlijk moeilijk.”

Mechanismen

Van de Beek liet zich vorige week in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV direct zien, door al na een halve minuut de assist te leveren voor de 1-0 van Kasper Dolberg. „Het zou een aderlating zijn als Donny weggaat”, aldus Ten Hag. „Maar we zijn een klein voetballand en als we dan prestaties leveren zoals we vorig jaar met Ajax gedaan hebben, weet je welke mechanismen er in werking worden gesteld.”

De coach kreeg de suggestie voor zijn voeten geworpen of hij niet voor een vertrek van bepalende spelers als Van de Beek zou moeten gaan liggen. „Dat kan je als trainer doen, maar ik weet niet of dat zin heeft, aldus Ten Hag, die zaterdagavond in de competitieopening tegen Vitesse opnieuw moet puzzelen welke spelers hij laat starten en hoe lang hij ze kan laten spelen. Voor David Neres komt de ouverture van de competitie te vroeg. De Braziliaan, deze zomer actief op de Copa América, keerde afgelopen week pas terug in Amsterdam. Edson Alvarez zal ook nog ontbreken in Arnhem. De Mexicaanse aanwinst is inmiddels in het bezit van een werkvergunning en trainde vrijdag voor het eerst mee in Amsterdam. Ten Hag wilde nog niet zeggen of hij Alvarez meeneemt naar de uitwedstrijd van dinsdag in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki.

Crazy

„Er zijn jongens later ingestroomd, spelers die nog niet klaar zijn voor een basisplaats of om een hele wedstrijd vol te maken. Ik heb al eerder gezegd dat het crazy is, maar we moeten omgaan met deze beperkingen. We moesten vorige week klaar zijn om te spelen en dat waren we.”

Erik ten Hag

Ten Hag vindt dat de subtop in de Eredivisie sterker is geworden. „Wat mij opvalt, is dat ze allemaal hele brede selecties hebben. Alle posities zijn dubbel bezet. Dat is goed voor de eredivisie. Wij moeten ervoor zorgen dat dit ons niet te veel punten gaat kosten.” Voor de strijd om de landstitel zie ik het gaan tussen Ajax en PSV, met Feyenoord daar achter als eventuele derde kandidaat. Dat zouden ze, gezien de grootte van de club en de achterban, wellicht moeten kunnen.”