Daniel Ricciardo haalt uit naar Formule 1-leiding en Netflix

„Eind vorig jaar werd een filmpje gedeeld met daarin een top 10 met de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. In acht van de tien fragmenten werd een ongeval uitgelicht. Ik dacht echt bij mezelf: wat doen deze idioten?”

Ricciardo legt uit. „Kijk, misschien vinden 12-jarige kinderen het leuk om dat soort content te zien. Dat is prima. Zij weten niet beter, maar degenen die dit plaatsen zijn geen kinderen. Zij zouden beter moeten weten. Zij zouden beter werk moeten leveren.”

Volgens Daniel Ricciardo heeft hij - in tegenstelling tot wat de Netflix-documentaire doet vermoeden - een prima band met Carlos Sainz. Ⓒ HH/ANP

Carlos Sainz

De 31-jarige Ricciardo is eveneens kritisch op de filmploeg van Netflix. Hij baalt dat in de documentairereeks Drive to Survive over het seizoen 2019 ten onrechte een beeld werd geschetst van een rivaliteit tussen hem en Carlos Sainz.

"Carlos kleedt zich als een 60-jarige, maar is een prima kerel"

„De makers hebben dat overdreven. Ze hebben iets gecreëerd wat er niet was. Carlos is net zo’n grote rivaal als alle andere coureurs op de grid. Persoonlijk hebben wij niets tegen elkaar.”

Hoewel hij baalt van de ophef die ontstond, laat Ricciardo zijn gevoel voor humor er niet onder lijden. „Luister, Carlos kleedt zich als een 60-jarige, maar voor de rest is hij echt een prima kerel.”