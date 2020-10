Erik ten Hag moet Ajax-spelers met hoofd uit wolken halen

Ajax-trainer Erik ten Hag kijkt toe hoe Sean Klaiber de bal controleert. De Amsterdammers boekten in de zesde speelronde van de Eredivisie een recordzege (13-0) in Venlo tegen het plaatselijke VVV. Ⓒ BSR Agency

VENLO - Het klinkt na de grootste zege ooit in de Eredivisie te gek voor woorden. Maar wie controlfreak Erik ten Hag kent, weet dat er na de 0-13 (!) bij VVV-Venlo werk aan de winkel is voor de Ajax-trainer. „Het zou kunnen dat de geringe weerstand van VVV een valkuil is op weg naar Atalanta-uit. Maar het ligt aan ons hoe we daarmee omgaan. Dinsdagavond wordt het natuurlijk een heel andere wedstrijd met totaal andere wetten.”