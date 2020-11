Braziliaan Danilo (21) bij FC Twente met grote stappen richting Ajax

Danilo is op zijn plek bij FC Twente, waarvoor hij aan de lopende band scoort in de Eredivisie. Ⓒ RENÉ BOUWMAN & ANP/HH

AMSTERDAM - De topscorer van de Eredivisie is de Braziliaan Danilo (21). De van Ajax gehuurde spits is een van de blikvangers van het nieuwe FC Twente en houdt met zijn moyenne van één goal per wedstrijd gelijke tred met de legendarische FC Twente-topschutter Dick van Dijk. Aan de vooravond van FC Twente-PSV vertelt Danilo over zijn zware jeugd in Brazilië, de koude entree in Nederland en zijn liefde voor honden.