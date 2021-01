Jumbo-Visma slaat slag en verlengt contract alleskunner Wout van Aert

Teammanager Richard Plugge is trots dat de alleskunner langer aan boord blijft.. „Wout is één van de grote namen, één van de grote sterren van het wielrennen. Hij is de huidige nummer drie van de wereld. Voor ons was het belangrijk om hem te behouden”, aldus Plugge.

„Er waren misschien ook wel andere teams in Wout geïnteresseerd, maar zijn intentie was vanaf het begin om bij te tekenen. We hebben hem geholpen in zijn ontwikkeling en daarom wil hij graag blijven. Al snel wisten we dat van elkaar. Daarna kostten de details nog wat tijd. Ik ben heel blij dat we hem hebben kunnen behouden.”

Merijn Zeeman

Ook Merijn Zeeman kan zijn geluk niet op nu duidelijk is dat Van Aert - die kan veldrijden, tijdrijden, klimmen en sprinten - de komende vier seizoenen in het geel-zwart koerst. „Dit is fantastisch nieuws voor iedereen in onze ploeg en voor onze sponsoren. Wout heeft zich ontpopt tot een geweldige smaakmaker in het wielrennen, een ster zou ik wel willen zeggen. Hij is iemand die de sport leuker maakt om naar te kijken.”

„Voor ons als coaches is het sportief geweldig om met zo’n persoonlijkheid en renner samen te mogen werken. Onze ploeg is de laatste jaren continu in ontwikkeling geweest. Dat geldt ook voor de ploeg rondom Wout in het voorjaar. Ik denk dat de analyse vorig jaar was dat de ondersteuning onvoldoende was. Daar zijn we mee in ontwikkeling. Dat zal de komende jaren verder gaan. Om ook op dat vlak sterker te worden en Wout de ondersteuning te geven die hij nodig heeft.”

Wout van Aert rijdt ook de komende vier seizoenen voor Jumbo-Visma. Ⓒ Jumbo-Visma

Wout van Aert

Van Aert geeft aan dat hij zich op zijn plek voelt bij Jumbo-Visma. „Ik wilde het zelf heel graag omdat ik hier echt wel een stuk beter ben geworden. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik de afgelopen jaren enorme stappen vooruit heb gezet als renner. Ik was telkens in vorm op de momenten dat ik het wilde.”

Over belangstelling had de Belg, niet te klagen. „Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb persoonlijk nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was steeds om hier mijn contract open te breken. We zijn het beste team van de wereld geworden. Het was voor mij het beste om te blijven. Ik ben blij dat het rond is en opgelucht dat ik me er over uit kan spreken.”

Primoz Roglic

Jumbo-Visma is deze week zonder Primoz Roglic begonnen aan het trainingskamp in Spanje. De Sloveense kopman van de ploeg moet voorlopig thuisblijven. Volgens een woordvoerder van Jumbo-Visma komt dat mede omdat Roglic te maken heeft met „Covid-maatregelen of -besmettingen in zijn nabije omgeving”.

De Nederlandse ploeg uit de WorldTour bereidt zich in en om Alicante voor op het nieuwe seizoen. Jumbo-Visma verblijft tot en met 29 januari in Spanje. Naast Roglic, vorig jaar tweede in de Tour de France en winnaar van de Vuelta, ontbreekt nog een aantal renners. Mogelijk sluiten zij later aan. „Er druppelen nog steeds mensen binnen, afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en regelgeving”, aldus de woordvoerder.

Jumbo-Visma maakt vrijdag het programma en de ambities voor 2021 bekend. Het is al bekend dat Roglic begint maart in Parijs-Nice aan zijn seizoen wil beginnen.