Bizarre wending: Afrikaanse CL-finale moet worden overgespeeld

De eerste wedstrijd in Casablanca tussen de twee teams eindigde in 1-1. Espérance leidde in de return met 1-0. Wydad dacht na een klein uur spelen langszij te komen, maar scheidsrechter Bakary Gasama keurde het doelpunt af. De spelers van het Marokkaanse team stapten vervolgens van het veld omdat Gasama de VAR niet raadpleegde. Die zou niet hebben gefunctioneerd.

Espérance werd als winnaar uitgeroepen. De club moet nu de beker inleveren en de spelers ook de medailles die ze kregen.

De return wordt gespeeld op neutraal terrein. De 1-1 uit de eerste wedstrijd blijft staan. Een datum voor de tweede finalewedstrijd is er nog niet. Het duel is sowieso pas na de Afrika Cup, het landentoernooi dat op 19 juli eindigt.