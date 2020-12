Overzicht: alle groepen WK-kwalificatie 2022 op een rij

De WK-kwalificatie in Europa begint komend jaar in maart, de laatste groepswedstrijd is in november 2021. De tien poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers 2 strijden in de play-offs met twee landen uit de Nations League om drie resterende tickets.

De mondiale eindronde met 32 deelnemers begint in Qatar met de openingswedstrijd op 21 november 2022 en eindigt met de WK-finale op 18 december.

Groep A

Portugal

Servië

Ierland

Luxemburg

Azerbeidzjan

Groep B

Spanje

Zweden

Griekenland

Georgië

Kosovo

Groep C

Italië

Zwitserland

Noord-Ierland

Bulgarije

Litouwen

Groep D

Frankrijk

Oekraïne

Finland

Bosnië-Herzegovina

Kazachstan

Groep E

België

Wales

Tsjechië

Wit-Rusland

Estland

Groep F

Denemarken

Oostenrijk

Schotland

Israël

Faeröer Eilanden

Moldavië

Groep G

Nederland

Turkije

Noorwegen

Montenegro

Letland

Gibraltar

Groep H

Kroatië

Slowakije

Rusland

Slovenië

Cyprus

Malta

Groep I

Engeland

Polen

Hongarije

Albanië

Andorra

San Marino

Groep J