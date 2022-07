Ajax speelt benefietwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in ArenA

Shakhtar stond bovenaan in de Oekraïense competitie toen de oorlog uitbrak en de competitie werd stilgelegd. De club, die mag meedoen aan de Champions League, verblijft in juli in Nederland voor een trainingskamp.

Bij de wedstrijd tussen Ajax en Shakhtar worden Oekraïense vluchtelingen uitgenodigd die momenteel zijn opgevangen in de regio Amsterdam. Ook vrijwilligers die zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten krijgen een uitnodiging.

Fans van Ajax kunnen via de reguliere kanalen een ticket kopen. Ajax en de Johan Cruijff ArenA hebben besloten om de gehele opbrengst van de wedstrijd te doneren aan diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne.