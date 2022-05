Cyriel Dessers trefzeker bij basisdebuut voor Nigeria

Mexico had al in het eerste kwartier de leiding gepakt via Santiago Giménez, maar tien minuten na rust deed Dessers, die anderhalf jaar geleden al eens minuten maakte voor Nigeria, van zich spreken. Zijn goed naar de grond gerichte kopbal was te lastig voor de niet al te best ogende doelman Rodolfo Cota. Helaas voor Dessers werd zijn goal snel alweer ongedaan gemaakt door een eigen treffer van de in Haarlem geboren William Troost-Ekong, die voor FC Groningen en FC Dordrecht speelde.

Bij Mexico viel PSV’er Érick Gutiérrez halverwege de tweede helft in. Ajacied Edson Álvarez betrad ruim tien minuten later het veld. Dessers werd nog een paar minuten later naar de kant gehaald.