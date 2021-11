Video: journalist eist excuus van Liverpool-trainer Jürgen Klopp

De journalist was namelijk gepikeerd over een eerdere uitspraak van de Duitse trainer. Klopp had de Afrika Cup een ’klein toernooi’ genoemd, doelend op de interlandbreak voor maart. Ojora Babatunde van OJB Sports was hier echter niet blij mee en liet dat Klopp merken.

„Tijdens je laatste persconferentie noemde je de Afrika Cup bewust een ’klein toernooi’. Ik denk dat het een belediging is voor de spelers, voor de fans, voor de mensen op het continent en ik denk dat je het continent een verontschuldiging verschuldigd bent”, aldus Babatunde.

Stop, stop, stop

Maar echt excuus aanbieden, dat deed de Liverpool-trainer niet. Want hij was zich van geen kwaad bewust, zo stelde hij. „Stop, stop, stop, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde het niet zo, ik weet niet waarom je het zo opvat, om eerlijk te zijn”, onderbrak Klopp het relaas van de journalist.

Babatunde ging toch weer verder: „Dat was wat je zei, ik luisterde naar de persconferentie en je zei dat het continent in Afrika weinig is.”

Beste spelers afstaan

Klopp was het hier niet mee eens. „Ik bedoelde het niet zo, kom op. Het is niet eens in mij opgekomen dat ik wilde praten over de Afrika Cup als een ’klein toernooi’ of over Afrika, dat een klein continent is, helemaal niet. Als je de hele persconferentie had bekeken, had je het misschien goed begrepen. Wat ik bedoelde, was dat er nu geen internationale onderbrekingen meer zijn tot maart.”

Hij vervolgde: „Ik zei: ’Oh, er is een klein toernooi in januari’, en ik bedoelde niet een klein toernooi, ik zei alleen dat het een toernooi is. Het was ironisch bedoeld.. Het is nog steeds een toernooi, een groot toernooi. We moeten onze beste spelers afstaan.”