Inter bezorgt Napoli eerste nederlaag in Serie A, zege Lammers en Nuytinck met Sampdoria

De thuisploeg, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries als bankzitters, begon het duel met een achterstand van 11 punten op Napoli. Die moest om reëel zicht op de titel te behouden worden verkleind. Inter creëerde vanaf de eerste minuut kansen, maar Romelu Lukaku en Federico Dimarco misten het doel. De beste kans was voor Matteo Darmian, die op aangeven van Dzeko overschoot.

Pas na rust werd Napoli voor het eerst dreigend. Victor Osimhen kwam dicht bij het doel van André Onana, maar een schot bleef uit. De treffer van Dzeko viel in de 56e minuut. De 36-jarige Bosniër kopte raak uit een voorzet van Dimarco. Na een uur kwam wereldkampioen Lautaro Martínez Lukaku voorin vervangen. Bij Napoli kwam oud-PSV'er Hirving Lozano erin. Ook Dumfries kwam het laatste kwartier in het veld.

Eerder op de dag hadden naaste belagers AC Milan (uit bij Salernitana) en Juventus (bij Cremonese) gewonnen. Napoli leidt nog riant met 41 punten. AC Milan volgt met 36, Juventus heeft er 34, Inter 33.

Prima start AC Milan

AC Milan is de herstart van de Serie A na de WK-pauze begonnen met een overwinning. De nummer twee in Italië won met 2-1 bij middenmoter Salernitana, de ploeg van de Nederlandse middenvelder Tonny Vilhena.

Het elftal van trainer Stefano Pioli, die oud-Ajacied Sergiño Dest op de bank liet beginnen, was in Salerno meteen bij de les. Na een fraaie pass van Sandro Tonali maakte de Portugese WK-ganger Rafael Leão in de 10e minuut de 1-0.

Vreugde bij de spelers van AC Milan na de openingstreffer van Rafael Leao. Ⓒ EPA

Het was al voor het derde jaar op rij dat de aanvaller trefzeker was voor Milan in het eerste competitieduel van het kalenderjaar.

Tonali verdubbelde vijf minuten later zelf de voorsprong. Het eerste schot van de middenvelder werd nog geblokt door keeper Guillermo Ochoa, maar zijn tweede poging vloog wel binnen. Invaller Federico Bonazzoli, die na ruim een uur Vilhena had vervangen, deed in de slotfase nog wat terug namens Salernitana, 2-1.

Gabriel Strefezza tekende voor de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ EPA

Bekijk ook: Jeroen Zoet valt geblesseerd uit bij Spezia

Juventus slaat bij Cremonese toe in extra tijd

Juventus heeft maar net weten te winnen bij Cremonese. De topclub versloeg de nummer 19 van de ranglijst met 1-0. Het doelpunt viel pas in de extra tijd.

Het betekende wel de zevende overwinning op rij van Juventus in de Serie A. In die reeks kreeg de formatie van trainer Massimiliano Allegri zelfs geen doelpunt tegen.

Arkadiusz Milik scoorde in de 91e minuut voor Juve. De Poolse oud-Ajacied besliste het duel uit een vrije trap.

Voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord Cyriel Dessers was basisspeler bij Cremonese. Hij werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Lazio begint met nederlaag

Lazio is het nieuwe jaar in de Italiaanse Serie A slecht begonnen. De formatie van trainer Maurizio Sarri verloor het competitieduel bij Lecce met 2-1. De Romeinen verzuimden daarmee naar de derde plaats van de ranglijst te klimmen.

Ciro Immobile zette Lazio al na iets minder dan een kwartier op voorsprong. De aanvaller schoot raak in de 'verre' hoek na een dieptepass van verdediger Nicolo Casale.

In de 57e minuut kwam Lecce op 1-1. De Braziliaan Gabriel Strefezza scoorde in de rebound. Halverwege de tweede helft zette Lorenzo Colombo de middenmoter op voorsprong.

AS Roma won wel, met 1-0 van Bologna. De formatie van coach José Mourinho heeft nu evenveel punten (30) als Lazio. Roma nam al na 6 minuten de leiding, door een benutte strafschop van Lorenzo Pellegrini. Rick Karsdorp ontbrak bij Roma, evenals de van een zware blessure herstellende Georginio Wijnaldum.

Sampdoria

Met kersverse aanwinsten Sam Lammers en Bram Nuytinck in de basis heeft Sampdoria drie kostbare punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Bij Sassuolo werd het 2-1 voor Sampdoria dat nu met 9 punten uit zestien duels op de 18e plaats staat.

Sam Lammers Ⓒ ProShots

Manolo Gabbiadini en Tommaso Augello tekenden voor de treffers van Sampdoria, Domenico Berardi maakte de 2-1 voor de thuisploeg vanaf de strafschopstip.

Pas afgelopen maandag trok Sampdoria zowel verdediger Nuytinck als aanvaller Lammers aan. De 32-jarige Nuytinck speelde eerder voor Anderlecht en NEC en komt van Udinese. Lammers droeg eerder het shirt van onder van sc Heerenveen en PSV. De 25-jarige spits komt op huurbasis over van Atalanta.

Koopmeiners en De Roon gelijk

Atalanta verspeelde punten in zijn eerste wedstrijd na de WK-onderbreking. De ploeg uit Bergamo speelde op bezoek bij het laaggeklasseerde Spezia met 2-2 gelijk. Keeper Jeroen Zoet van Spezia viel na een kwartier uit met een blessure.

Spezia stond al op een 1-0-voorsprong, toen Zoet naar de kant moest. Op aangeven van M'Bala Nzola tikte Emmanuel Gyasi in de 8e minuut de bal bij de eerste paal binnen. Nzola tekende na een half uur zelf voor de tweede treffer van de thuisploeg, nadat hij door Mehdi Bourabia vrij voor de keeper was gezet, 2-0.

Rasmus Höjlund gaf Atalanta weer hoop door een klein kwartier voor tijd de 2-1 binnen te schieten. In de derde minuut van de blessuretijd zette Mario Pasalic op aangeven van Teun Koopmeiners de 2-2-eindstand op het bord. Naast Koopmeiners speelde ook Marten de Roon de gehele wedstrijd voor Atalanta. Hans Hateboer bleef op de bank.