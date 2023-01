Prima start AC Milan, zege Lammers en Nuytinck met Sampdoria

Het elftal van trainer Stefano Pioli, die oud-Ajacied Sergiño Dest op de bank liet beginnen, was in Salerno meteen bij de les. Na een fraaie pass van Sandro Tonali maakte de Portugese WK-ganger Rafael Leão in de 10e minuut de 1-0. Het was al voor het derde jaar op rij dat de aanvaller trefzeker was voor Milan in het eerste competitieduel van het kalenderjaar.

Tonali verdubbelde vijf minuten later zelf de voorsprong. Het eerste schot van de middenvelder werd nog geblokt door keeper Guillermo Ochoa, maar zijn tweede poging vloog wel binnen. Invaller Federico Bonazzoli, die na ruim een uur Vilhena had vervangen, deed in de slotfase nog wat terug namens Salernitana, 2-1.

Met de zege komt Milan op 5 punten van Napoli. De koploper uit Napels gaat woensdagavond nog op bezoek bij nummer 5 Internazionale.

Sam Lammers Ⓒ ProShots

Sampdoria

Met kersverse aanwinsten Sam Lammers en Bram Nuytinck in de basis heeft Sampdoria drie kostbare punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Bij Sassuolo werd het 2-1 voor Sampdoria dat nu met 9 punten uit zestien duels op de 18e plaats staat.

Manolo Gabbiadini en Tommaso Augello tekenden voor de treffers van Sampdoria, Domenico Berardi maakte de 2-1 voor de thuisploeg vanaf de strafschopstip.

Pas afgelopen maandag trok Sampdoria zowel verdediger Nuytinck als aanvaller Lammers aan. De 32-jarige Nuytinck speelde eerder voor Anderlecht en NEC en komt van Udinese. Lammers droeg eerder het shirt van onder van sc Heerenveen en PSV. De 25-jarige spits komt op huurbasis over van Atalanta