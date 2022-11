Cocu ziet ’bepaalde vorm van onrust’ bij Ajax

De totale ineenstorting tegen Sparta na de 69e minuut heeft het broze vertrouwen een geduchte knauw gegeven. „Ajax zal getergd zijn na de nederlaag tegen PSV. Zij spelen om bovenaan de ranglijst te staan. Natuurlijk was het resultaat tegen PSV niet goed en als je naar de wedstrijd keek niet des Ajax’, maar hun situatie is natuurlijk wel heel anders dan die van ons”, beseft Cocu, die met Vitesse op de vijftiende plek bivakkeert, net boven de rode streep.

Bij de wedstrijd tegen PSV klonk in de ArenA het spreekkoor ’Schreuder rot op’. Enerzijds verbaast Cocu zich daarover, anderzijds kan dergelijke onrust zijn ploeg misschien ook helpen. „Het is opvallend voor een ploeg die volop in de race om de titel zit. Er is wel een bepaalde vorm van onrust. Al vraag ik me af of Alfred Schreuder daar erg door van de leg zal raken. Hij is een stabiele coach, die met zijn ploeg bezig is.”

„Natuurlijk willen zij kampioen worden en dan helpt een nederlaag tegen PSV niet. Dan komt er meer druk bij kijken. Maar je weet ook dat het voor ons heel lastig wordt als Ajax een goede dag heeft. Dit seizoen hebben ze echter ook mindere dagen gehad, zoals tegen Go Ahead of RKC. Dan heb je wellicht wel een kans, als je optimaal geconcentreerd en scherp bent”, aldus de Vitesse-trainer, die nog niet kan beschikken over doelman Kjell Scherpen en spits Bartosz Bialek. Melle Meulensteen is een groot twijfelgeval.