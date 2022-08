FC Utrecht mikt op stunt met Younes

Voetbal

Deal is rond: Antwerp huurt Stengs een jaar

Antwerp heeft zijn aanvallende versterking te pakken. De Great Old huurt Calvin Stengs (23) van OGC Nice. De Fransen kochten de creatieve vleugelaanvaller één jaar geleden van AZ voor vijftien miljoen euro, maar in de Ligue 1 was Stengs nog niet onomstreden(32 duels, één goal, één assist).