Corona-tsunami ’jaagt’ Oranje-waterpolosters naar huis

AMSTERDAM - Een foto die álles meteen duidelijk maakt. Vivian Sevenich, poserend bij een openluchtzwembad dat haar hemelse kantoor is. Of beter: was. Letterlijk op het strand van Mataró, een vlek aan de Costa del Maresme, 35 minuten rijden van Barcelona, speelt ze normaal gesproken waterpolo. Sinds afgelopen vrijdag zijn echter vanwege de corona-tsunami de meeste sportcentra op slot gegaan. Van lekker ballen onder de Spaanse zon is geen sprake meer.