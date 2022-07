Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is niet makkelijk’ Promovendus FC Volendam moet geduld bewaren terwijl de tijd dringt

Wim Jonk in gesprek met Ibrahim El Kadiri Ⓒ Pro Shots

VOLENDAM - Sinds FC Volendam is gepromoveerd naar de Eredivisie, is het angstvallig stil rond inkomende transfers. Achter de schermen zijn trainer Wim Jonk en consorten druk bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen, zoals het overtuigen van topclubs om internationale talenten te laten rijpen aan De Dijk. Daarnaast is Volendam onder meer bezig met het optuigen van een nieuwe organisatiestructuur, zodat er efficiënter kan worden gehandeld. In alles staat één begrip al maandenlang centraal: geduld. En dat terwijl de tijd dringt.