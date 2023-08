Jan Lammers: ’Instelling van Max Verstappen haalt de druk juist weg’

Alweer de derde Grand Prix op rij in Zandvoort. Ik moet eerlijk bekennen dat het allemaal op voorhand een stuk minder spannend is dan voorheen. Simpelweg omdat we met z’n allen vertrouwen hebben in de manier waarop verschillende zaken georganiseerd zijn. En onbewust nemen we misschien een aantal dingen voor lief, die twee jaar geleden nog punten van aandacht of zorg waren. Het team hier is super op elkaar ingespeeld en het management is hetzelfde gebleven. Dat zegt ook wel iets over de stabiliteit van de organisatie van de Dutch Grand Prix. Bij evenementen van deze omvang is er altijd wel een bewegend doelwit en zijn er uitdagingen en weerstanden. Maar die krijg je er gratis bij...

Jan Lammers Ⓒ Telegraaf