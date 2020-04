Zandvoort-’ontwerper’ Zaffelli: ’Ook na computerspel krijgen coureurs nog wauw-gevoel’

Saillant detail: hoewel er voor 1 september zeker geen wedstrijden verreden worden in Zandvoort, kunnen Formule 1-coureurs en alle fans zich vanaf 10 juli wel uitleven op het officiële computerspel van de koningsklasse van de autosport. Met Circuit Zandvoort inderdaad.

„Ik ga zeker zelf ook een poging wagen”, stelt Zaffelli lachend vanuit Italië. „Die spellen zijn tegenwoordig best realistisch, dus iedereen kan een indicatie krijgen hoe het circuit eruitziet met racende Formule 1-auto’s. Ik weet zeker dat coureurs het ook gaan uitproberen. Maar geen zorgen: in het echt is de perceptie heel anders. Als ze voor het eerst in Zandvoort rijden, of dat nu in 2020 of 2021 is, zullen ze echt dat wauw-gevoel krijgen zoals Max dat begin maart ook had.”

Verstappen was met name enthousiast over de Hugenholtzbocht, de eerste van de twee kombochten. Zaffelli: „Het hele circuit is gereed, alles verliep volgens plan. Maar als het wel of niet doorgaan van een race in deze tijd ons grootste probleem is, dan moeten wij niet klagen. We zullen zien wanneer er geracet kan worden. Wij en Zandvoort zijn er klaar voor.”