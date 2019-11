Hekman profiteert van vakwerk in eerste marathon

Gary Hekman Ⓒ Timsimaging

ENSCHEDE - In het bezit van alle prijzen na de openingsetappe in de Trachitol Trophy stapten de marathonschaatsers van AB Vakwerk met lachende gezichten onder een verfrissende douche. Gary Hekman won de race, ploegmaat Bart Hoolwerf werd tweede en veroverde de koppositie in het puntenklassement. De Vierdaagse had niet beter kunnen beginnen, zo constateerde ook de eindwinnaar van vorig seizoen, Evert Hoolwerf, tevreden. Hij was deze keer de architect achter het succes.