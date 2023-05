Heracles Almelo verslaat Jong Ajax en promoveert als kampioen naar de Eredivisie

Heracles degradeerde vorig seizoen met een puntentotaal van 34 punten en na een onafgebroken periode van zeventien seizoenen in de Eredivisie totaal onverwacht via de play-offs, verzekerde zich enige weken geleden al van een terugkeer op het hoogste niveau en bekroonde het goede seizoen met het kampioenschap. Heracles en PEC Zwolle begonnen aan de laatste speeldag met een gelijk puntentotaal, maar de Almeloërs hadden de koppositie in handen op basis van een beter doelsaldo (+4 ten opzichte van PEC Zwolle).

Na een goede uitbraak opende Samuel Armenteros de score: 1-0. Vervolgens verzuimde Heracles verder uit te lopen, zodat het nog een beetje spannend bleef, maar na rust maakte Lucas Schoofs er 2-0 van. Alleen kwamen bij het vieren van de goal twee lege plastic bekers op het veld, waardoor de kampioenswedstrijd een kwartier gestaakt moest worden. Dat was beroerd met het oog op een eerlijk competitieverloop, op grond waarvan op de laatste speeldag op alle velden gelijk wordt afgetrapt, al had PEC Zwolle op dat moment wellicht al mentaal afscheid genomen van de kampioenskansen gezien de voorsprong van Heracles en de 2-2 tussenstand in Helmond.

Samuel Armenteros viert zijn 1-0 tegen Jong Ajax, Thomas Bruns deelt mee in de feestvreugde. Ⓒ ANP/HH

Na de vroege 1-0 van Lennart Thy hield PEC Zwolle open huis in Helmond, waardoor Martijn Kaars tweemaal kon toeslaan. Na rust kwam PEC Zwolle nog wel langszij via Thy, die met 23 goals topscorer van de Keuken Kampioen Divisie is geworden en maakte Sven Zitman er in blessuretijd nog 2-3 van, maar uiteindelijk ging het zo mooie seizoen voor PEC Zwolle toch een beetje als een nachtkaars uit.

Behalve voor Heracles werd het ook voor Siem de Jong een mooie avond. De oud-speler van onder andere Ajax en PSV luisterde zijn laatste wedstrijd als prof op met twee goals voor De Graafschap, dat met 2-0 won van FC Den Bosch. Ook die wedstrijd werd tijdelijk gestaakt nadat vuurwerk uit het vak met Bossche supporters was gegooid. Dat lot was ook Telstar-NAC Breda beschoren na de gelijkmaker van de thuisploeg in de tweede minuut van de blessuretijd. Het werd na de hervatting zelfs nog 2-1 maar bij de viering van die goal kwam er tot opluchting van alles en iedereen geen beker op het veld.

Overige uitslagen: FC Dordrecht-TOP Oss, Roda JC-Willem II 2-2, Telstar-NAC Breda 2-1, Jong FC Utrecht-VVV-Venlo 1-1, Jong PSV-FC Eindhoven 1-1, Jong AZ-ADO Den Haag 0-2, Almere City-MVV Maastricht 1-0.

Bekijk hier de uitslagen en eindstand in de Keuken Kampioen Divisie