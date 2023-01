Premium Het beste van De Telegraaf

Reims betaalt lachend dikke boetes voor stuntende ’Football Manager’: ’Als assistent speelde ik het zelfs nog’

Door Koen Frans

PARIJS - Stade de Reims-trainer Will Still (30) is hot in Frankrijk. Zondagochtend stond de Belgische oefenmeester paginagroot in L’Equipe, zondagavond glunderde hij naast Thierry Henry aan de analistentafel in het Parc des Princes. Voor de tweede keer in dertien wedstrijden hield hij met het bescheiden Stade Reims de sterren van PSG op een gelijkspel. En wat nog knapper is: Reims heeft sinds Still het overnam nu al dertien wedstrijden op een rij niet verloren. „Het draait om basisprincipes en zelfvertrouwen.”