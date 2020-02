Djokovic laat ook Chachanov kansloos in Dubai

De viervoudig kampioen, als eerste geplaatst, stond tegen Karen Chachanov in 69 minuten maar vier games af: 6-2 6-2.

Op weg naar een plek bij de laatste vier heeft Djokovic pas elf games afgestaan. In de eerste ronde liet hij Malek Jaziri met 6-1 6-2 kansloos en een ronde later Philipp Kohlschreiber met 6-3 6-1. De 32-jarige Djokovic heeft dit seizoen al zestien duels gewonnen en nog niet verloren. De Serviër won dit jaar met zijn land de ATP Cup en was de beste op de Australian Open.

Vrijdag neemt Djokovic het bij de laatste vier op tegen de winnaar van duel tussen de Fransen Gaël Monfils en Richard Gasquet. De andere halve finale gaat tussen de Brit Dan Evans en Stefanos Tsitsipas uit Griekenland. Djokovic won het toernooi in Dubai in 2013 voor het laatst. Daarvoor won hij er in 2009, 2010 en 2011.