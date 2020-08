Feyenoord-fans moeten wennen aan nieuwe coronaregels

De fans maakten kennis met aanwinsten Mark Diemers en Bryan Linssen. Ze zaten keurig verspreid over de Willem van Hanegem-tribune. Veel aanwezige supporters moesten wel nog even wennen aan de nieuwe regels van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ze zongen en schreeuwden hun favoriete spelers herhaaldelijk toe, wat dus eigenlijk voorlopig niet mag. De meeste supporters waren erg enthousiast dat ze na vijf maanden weer eens De Kuip in mochten.

De selectie in de Kuip tijdens de eerste openbare training van Feyenoord voor het seizoen 2020-2021. Ⓒ ANP/HH

„Een mooie kennismaking zo met het legioen”, zei Diemers na de training van ongeveer anderhalf uur. ’ „Uiteraard hoop ik zo snel mogelijk in een volle Kuip te spelen.”

Feyenoord oefent zondag in het eigen stadion tegen Sparta Rotterdam. De club wil maximaal 7000 supporters toelaten. Het is nog onduidelijk of doelman Justin Bijlow dan van de partij is. Hij ontbrak woensdag vanwege een lichte blessure.